В Новосибирске цена на «Тойоту» с пробегом выросла до 50%

«Тайота» вошла в топ-5 продеваемых машин с пробегом в области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске цены на автомобили с пробегом поднялись за год на 50%. Об этом сообщают аналитики «Авито.Авто», они посчитали стоимость популярных в Новосибирске машин на вторичном рынке, среди которых топовое место занимает иномарка «Тойота».

— В топ-5 наиболее продаваемых в Новосибирской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris, — сообщили КП-Новосибирск аналитики «Авито.Авто».

По мнению специалистов, интерес у новосибирского потребителя к автомобилю с пробегом вырос из-за нехватки новых машин от производителей. Таким образом, в Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году составила 450 000 рублей.

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