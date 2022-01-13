В Новосибирске цена на «Тойоту» с пробегом выросла до 50%

«Тайота» вошла в топ-5 продеваемых машин с пробегом в области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске цены на автомобили с пробегом поднялись за год на 50%. Об этом сообщают аналитики «Авито.Авто», они посчитали стоимость популярных в Новосибирске машин на вторичном рынке, среди которых топовое место занимает иномарка «Тойота».
— В топ-5 наиболее продаваемых в Новосибирской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris, — сообщили КП-Новосибирск аналитики «Авито.Авто».
По мнению специалистов, интерес у новосибирского потребителя к автомобилю с пробегом вырос из-за нехватки новых машин от производителей. Таким образом, в Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году составила 450 000 рублей.
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