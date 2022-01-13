Новогодние каникулы жители Новосибирска провели на прогулках и концертах

Государственный концертный зал им. Арнольда Каца. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В сравнении с праздничным периодом 2021 года новосибирцы вне дома на 35% больше времени. Как сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук, каждый третий житель сибирской столицы в эти дни посетил места, которые «обязательны к посещению» в новогодние каникулы: сквер перед Оперным, площадь и улица Ленина, Центральный парк и Михайловская набережная. Среднее время пребывания в этих местах выросло в среднем в 1,5 раза по сравнению с обычным выходным днем.

Традиционно популярными в праздники были также Государственный концертный зал им. Арнольда Каца и НОВАТ, аналитики зафиксировали высокую активность - в первую неделю января эти площадки посетило на 22% больше новосибирцев и гостей города по сравнению с тем же периодом января 2021 года.

Большинство новосибирцев начало выходить из дома к обеду 2 января – на эту дату пришлись самые длительные поездки, в среднем около часа, а время пребывания вне дома увеличилось в среднем на треть. Самыми активными днями стали тёплые дни 4 и 5 января - частота прогулок и поездок в эти дни была на 60% выше, чем в предновогодние выходные.

В Рождество, 7 января новосибирцы на 55% чаще, чем 31 декабря, гуляли и ходили по гостям. По мнению аналитиков, это может быть связано с тем, что жители города в относительно теплую для января погоду предпочли провести Рождество в кругу друзей и вне дома.