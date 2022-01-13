В Новосибирске магазинному вору вызвали скорую

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

10 января в 11.28 в супермаркете Кировского района «гвардейцам» удалось задержать мужчину, ранее неоднократно совершавшего кражи, но до этого момента остававшегося безнаказанным. Предварительная сумма ущерба, причиненного его хищениями, составила 4300 рублей. Задержанный и видеодоказательства краж были переданы сотрудникам полиции.

В тот же день в 19.25 в другом магазине, расположенном в Советском районе, охранники ГВАРДИИ поймали еще одного похитителя, тоже совершавшего многочисленные мелкие хищения и ускользавшего от задержания. В момент передачи сотрудникам полиции у вора резко ухудшилось здоровье: он упал на пол, содрогаясь в конвульсиях. На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Осмотревший задержанного врач констатировал: пациент жив и вполне здоров, а его приступ - элементарная симуляция с целью избежать ответственности.

10 января в 19.44 в магазине Ленинского района охранниками был задержан мужчина, похитивший шесть пачек сливочного масла на общую сумму 1200 рублей. Бойцам группы быстрого реагирования, передававшим его полицейским, задержанный пояснил, что масло украл с целью личного употребления в пищу. Рассказывать о деталях своей криминальной любви к продукту из сливок он отправился в отдел полиции.

В тот же день охранником ГВАРДИИ были задержаны две малолетние девочки, пытавшиеся без оплаты пронести мимо кассы в магазине пачку пюре «Фруто Няня» и баночку молочного напитка «Актимель» на общую сумму 200 рублей. Вызванные на место ЧП родители рассчитались за украденное детьми. В полицию о юных похитительницах сообщать не стали.

12 января в 17.24 в магазине на улице Громова в Кировском районе города Новосибирска охранниками был задержан мужчина, многократно похищавший алкогольную продукцию в других супермаркетах этой же торговой сети. Задержать серийного вора удалось благодаря фотобанку лиц, замеченных в совершении краж. Похититель компенсировал причиненный магазину ущерб на сумму 3000 рублей и был отпущен.