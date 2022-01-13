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Общество13 января 2022 9:11

По Бердскому шоссе в Новосибирске проехала военная техника

Колона могла направляться на учения
Мария ГРИГОРЯН
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Колону заметили утром очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Колону заметили утром очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Утром, 13 января, в Новосибирске по Бердскому шоссе проехала колона военной техники. Очевидцы поделились кадрами увиденного в соцсети «Вконтакте» в группе «АСТ-54».

— На Бердском шоссе была замечена колонна БТРов, которая двигалась в сторону Бердска, — написал автор снимков.

Известно, что на фото могла попасть колонна БТР Новосибирского военного института Росгвардии. КП-Новосибирск направил в ведомство запрос для уточнения маршрута и цели движения военной колоны.

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