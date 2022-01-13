По Бердскому шоссе в Новосибирске проехала военная техника

Колону заметили утром очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Утром, 13 января, в Новосибирске по Бердскому шоссе проехала колона военной техники. Очевидцы поделились кадрами увиденного в соцсети «Вконтакте» в группе «АСТ-54».

— На Бердском шоссе была замечена колонна БТРов, которая двигалась в сторону Бердска, — написал автор снимков.

Известно, что на фото могла попасть колонна БТР Новосибирского военного института Росгвардии. КП-Новосибирск направил в ведомство запрос для уточнения маршрута и цели движения военной колоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.