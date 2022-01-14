Погода в Новосибирске на 14 января 2022 года: мороз до -30 и туманы

Изморозь и туманы будут днем 14 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 14 января 2022 года: перед оттепелью на выходных новосибирцев ждут крепчающие морозы. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске мороз усилится до -24…-26 градусов, в пригороде — до -31. Днем термометр покажет -18…-20 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, подует слабый юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Местами изморозь, туманы, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Жителям Новосибирской области предстоит встретить более суровый день: ночью их ждет до -29…-34 градусов, днем — -15…-20.

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