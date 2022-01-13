Следком проверит избиение школьницы одноклассником и его родственниками в Новосибирске

СК устанавливает причины и обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком Новосибирской области начал проверку по факту избиения школьницы ее одноклассником, а также его матерью, сестрой и друзьями. Девочку толкали, душили, а также угрожали.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, потасовка началась у одной из школ в Октябрьском районе. Несовершеннолетний и его поддержка начали угрожать девочке, а также применять в отношении нее силу. Прибежавшая на помощь своему ребенку мать, также получила от компании хулиганов — одноклассник дочери брызнул ей в глаза перцовым баллончиком.

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