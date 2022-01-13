Полиция проводит проверку после того, как сибирячка пришла на разборки к однокласснице сына

Подросток позвал на разборки с одноклассницей маму и сестру. Фото: Кадр из видео

В МВД прокомментировали инцидент около одной из новосибирских школ, где подросток позвал на разборки с одноклассницей маму и сестру. Потасовка в итоге закончилась применением перцового баллончика и заявлениями друг на друга в полицию.

— Десятого января в отдел полиции поступило сообщение о конфликте между старшеклассниками и их родителями — двумя женщинами — на территории одной из школ Октябрьского района, — пояснили в областном МВД. — От сторон конфликта сотрудниками полиции приняты заявления, выясняются причины и обстоятельства, ставшие причинами произошедшего.

Сибирякам также выдали направления на судмедэкспертизу, по результатам которой уже будут приниматься дальнейшие решения в разбирательствах.

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Разборки они устроили прямо у школьных ворот (подробнее).

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