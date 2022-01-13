В конце января в центре Новосибирска демонтируют елку и каток

Елку демонтируют после катка
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Елку на площади Ленина и каток перед Оперным театром в Новосибирске демонтируют в конце января. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
— В конце января каток и елка будут демонтированы, — сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Пока точная дата демонтажа неизвестна.
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