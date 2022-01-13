Обвинение потребовало 3,5 года колонии для «агента Кэт», обокравшей на 4 миллиона ювелирный салон

«Агент Кэт» действовала вместе с подельниками. Фото: соцсети

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось очередное заседание по делу «агента Кэт», которая в августе 2020 года обворовала ювелирный магазин в ТЦ «Сибирский Молл». Обвиняемая вместе с подельниками украла драгоценности на сумму около 4 миллионов рублей и скрылась. Причем девушка заранее устроилась продавцом в ювелирку и некоторое время исправно работала. Пока в один из последних дней лета 2020 года не решила после рабочей смены прихватить с собой драгоценности. Дело против «агента Кэт» было возбуждено по статье 158 УК РФ за кражу.

— В ходе прений обвинитель предложил назначить наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. А также полностью возместить потерпевшей ущерб в 3 миллиона 759 тысяч 429 рублей, — рассказали в суде. — Адвокат же попросил назначить минимально возможное наказание и без реального лишения свободы. В качестве аргументов сторона защиты указала на то, что подсудимая полностью признала свою вину, а также помогала следствию искать подельников.

Следующее заседание по делу состоится 26 января 2022 года.

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