В Новосибирске спасатели всю ночь искали людей в обрушившимся погребе

Погреб засипят до конца дня. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели шесть часов искали людей в обвалившимся погребе в Первомайском районе. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

— Вечером в среду, 12 января, поступило сообщение, что на улице 1-я Механическая в Первомайском районе города возле железных гаражей произошел обвал грунта в заброшенном открытом погребе, — рассказали спасатели МАСС. — Из обращения следовало, что из погреба доносились просьбы о помощи.

Спасатели 6 часов расчищали погреб, но так и не нашли предполагаемых пострадавших. Всего из погреба убрали около 5 кубометров земли. На данный момент территория огорожена, а до конца дня погреб полностью засипят землей.

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