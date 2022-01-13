В Новосибирской области в 2022 году объемы капитального ремонта будут удвоены

В 2021 году было отремонтировано 408 жилых домов за счет средств, собираемых региональном оператором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в текущем году согласно формируемым планам будет отремонтировано не менее 1000 многоквартирных домов за счет взносов на капитальный ремонт на общий счет. В 2021 году было отремонтировано 408 жилых домов за счет средств, собираемых региональном оператором.

По словам министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, повышение взноса на капремонт с 8,03 до 10,07 рублей за квадратный метр — это вынужденная мера, без которой будет невозможно выполнить региональную программу по капитальному ремонту.

— В 2021 году мы столкнулись с резким ростом стоимости строительных материалов — в среднем на 150% по сравнению с 2020 годом, а по ряду позиций, таких металлопрокат и изделия из металла, — до 220%. В результате, в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год, — пояснил Денис Архипов.

Министр также рассказал, что в этом году в регионе планируется отремонтировать около 1000 многоквартирных домов. В прошлом же году регоператором был начат ремонт в 408 домах.

В министерстве ЖКХ и энергетики региона также уточнили, что в ведомство регулярно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт раньше установленного срока, это порядка 200 домов ежегодно, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской за 2021 год 18 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили жильем на общую сумму 32,9 миллионов рублей. Также жилье получили 14 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. А еще свой жилищный вопрос решили 6 ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий.

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