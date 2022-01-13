В Новосибирске закрыли детский город профессий «Солнечный город» из-за коронавируса

Теперь на месте «Солнечного города» будут магазины. Фото: solngorod.nsk

Пандемия коронавируса стала причиной тому, что в Новосибирске закрылся проект для детей «Солнечный город». Об этом заявил в соцсетях сам проект.

— Грустно осознавать, но город профессий «Солнечный город» больше не откроет двери для гостей. Пандемия и ограничения медленно, но, верно, привели к тому, что мы официально закрываемся, — рассказали в проекте. — Мы больше не можем платить арендную плату, налоги и заработную плату сотрудникам, находясь в режиме ограниченной работы, тем более на протяжении двух лет.

Также «Солнечный город» пояснил, что после их ухода помещение переоборудуют под магазины.

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