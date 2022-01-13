Новосибирца, угрожавшего продавцу пистолетом из-за бутылки пива, отправили в колонию

Пистолетом мужчина угрожал, потому что ему отказались продавать пиво после 22:00 часов.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Кировский районный суд Новосибирска признал виновным мужчину, напавшего на продавца с пистолетом из-за бутылки пива. Его обвиняли по статье 162 УК РФ за разбой.
— Подсудимый на заседании заявил, что продавщица отказала ему в покупке бутылки пива после 22:00 часов. Поэтому он и угрожал ее пистолетом. А заплатить за пиво 55 рублей, 68 копеек забыл, потому что испугался своих действий, — рассказали в Кировском суде.
Как уточнила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова, 22 июня прошлого года подозреваемый пришел в супермаркет на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57/2, где взял со стеллаже бутылку пива. Удерживая ее при себе, он направил на продавца пистолет, что расценивается как нападение.
Суд версии обвиняемого не поверил из-за противоречий с доказательствами. К тому же была запись с камер видеонаблюдения.
При вынесении приговора суд учел, что мужчина явился с повинной и добровольно согласился возместить ущерб, также было учтено и наличие у подсудимого малолетних детей и беременной жены. А вот отягчающим обстоятельством стало то, что мужчина был пьяным, когда нападал на продавщицу. В итоге обвиняемого приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.
Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала, что осужденный скрылся с места преступления и полиция искала его по ориентировкам.
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