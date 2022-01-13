В 2021 году в Новосибирске ипотека на вторичное жилье выросла на 19%

Ежемесячный платеж по ипотечным кредитам на вторичное жилье вырос на 18,6/%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за период с октября по декабрь 2021 года ежемесячный платеж по ипотечным кредитам на вторичное жилье вырос на 19%. Такую статистику привели аналитики федеральной компании «Этажи»: эксперты рассчитали размер ежемесячного платежа с учетом роста ставок по ипотеке и повышения цен на недвижимость.

— Аналитики изучили стоимость жилищных кредитов в 190 российских городах. Расчеты производились для квартиры площадью 30 квадратных метров, приобретенной в кредит на срок 20 лет с первоначальным взносом 15%. При этом учитывалась средняя цена квадратного метра жилплощади в городах-миллионниках, а также ипотечная ставка 8,7% (в октябре 2021 года) и 9,9% (в январе 2022-го), — рассказали в ЦИАН.

Как удалось выяснить экспертам, наибольший рост по данному показателю за указанный период был зафиксирован в Краснодаре и составил 27,6%, а наименьший — в Нижнем Новгороде и составил 14%. Новосибирск же в этом рейтинге оказался ближе к концу списка: здесь ежемесячный платеж подорожал на 19%. В среднем для всех российских городов рост составил примерно 18,6%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.