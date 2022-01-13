Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-3°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 1:47

В Новосибирской области 6-летняя девочка сломала спину, упав с дивана

Ребенка пришлось везти в больницу
Галина СИМОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
6-летняя девочка попала в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

6-летняя девочка попала в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Маслянинском районе Новосибирской области 6-летняя девочка попала в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Сама пострадавшая пояснила, что травму получила дома.

— У девочки был диагностирован закрытый неосложненный компрессионный перелом позвоночника, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сама она пояснила, что дома упала с дивана.

Медики сообщили о случившемся в полицию и сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.