В Новосибирской области 6-летняя девочка сломала спину, упав с дивана

6-летняя девочка попала в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Маслянинском районе Новосибирской области 6-летняя девочка попала в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Сама пострадавшая пояснила, что травму получила дома.
— У девочки был диагностирован закрытый неосложненный компрессионный перелом позвоночника, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сама она пояснила, что дома упала с дивана.
Медики сообщили о случившемся в полицию и сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.
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