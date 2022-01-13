Пробки в Новосибирске на утро 13 января 2021 года: Восход стоит

Пробки в Новосибирске на утро 13 января 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 января 2021 года затронули оба берега. Несмотря на то, что в целом загруженность дорог небольшая и по данным Яндекс.Карт составляет всего 4 балла, на некоторых улицах проехать довольно трудно.

Так, на правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Кошурникова, Никитина, Красный проспект, Фрунзе, Орджоникидзе, Гоголя, Нарымская, Дуси Ковальчук, Танковая и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, Ватутина, Блюхера, Котовского, проспект Карла Маркса, Немировича-Данченко, Покрышкина, Титова, Станиславского, Широкая, Троллейная, Ударная и Петухова.

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