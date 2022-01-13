Сибиряк пожаловался в полицию на соседа, признавшегося в любви его жене

Мужчина обратился в полицию с весьма нестандартным заявлением. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчина обратился в полицию с весьма нестандартным заявлением. Сибиряк пожаловался правоохранителям на своего соседа.

— Мужчина обратился в полицию в субботу, 8 января. Он рассказал, что его жена боится за свою жизнь, потому что их сосед признается ей в любви, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про одну весьма необычную кражу, произошедшую в конце декабря в одном из супермаркетов города Черепаново. Вынести из магазина воришка решил не выручку из кассы и не продукты, а две розы из холодильной камеры с цветами.

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