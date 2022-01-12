В ночь на 13 января в Новосибирске от снега очистят 16 улиц

Всего с начала зимнего сезона с городских улиц убрали 741 тысячу 717,4 кубометра снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с начала зимнего сезона с городских улиц убрали 741 тысячу 717,4 кубометра снега. Во вторник,11 января, чтобы привести дороги и тротуары в порядок, было потрачено более 46 тонн «Бионорда» и 225 тонн противогололедной смеси. Уборкой снега занималось 136 единиц техники днем и 232 — ночью, всего вывезли более 13 тысяч кубометров.

А в ночь с 12 на 13 января снег уберут со следующих улиц:

— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;

— в Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого;

— в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко;

— в Ленинском районе — на улице Станиславского;

— в Октябрьском районе — на улице Гурьевской и улице Пролетарской;

— в Первомайском районе — на улице Вересаева;

— в Советском районе — на улицах Инженерной, Иванова и Русской;

— в Центральном округе — на улицах Серебренниковской, Октябрьской, Челюскинцев и Падунской, также проезде за Оперным театром и на Октябрьской магистрали.

Напомним, что в Новосибирске продолжают демонтировать наружную рекламу. От визуального шума город очищают из-за предстоящего Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Также из-за приближение МЧМ-2023 в городе начали убирать киоски и ларьки.

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