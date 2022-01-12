Новосибирские ученые доказали, что у мышей есть разум, отправив их на охоту

Ученые доказали, что мыши умнее, чем мы думали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские ученые из Института систематики и экологии животных СО РАН и НГУ провели исследование и доказали, что мыши способно обучаться различным охотничьим навыкам друг у друга.

— В исследовании мы выдвинули гипотезу о взаимосвязи между хищнической активностью у грызунов с их когнитивными навыками и личностными качествами, — рассказала заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ, профессор НГУ Жанна Резникова изданию «Новая Сибирь».

Исследование показало, что грызуны охотятся на насекомых тем же способом, что и специализированные хищники. Также ученые выяснили, что во время охоты разные виды грызунов по-разному охотятся и количество попыток до поимки жертвы у них также разнится.

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