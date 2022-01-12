Психолог рассказала, как сотрудникам вернуть продуктивность после каникул

Личное общение сотрудников также поможет влиться в рабочую колею. Фото: NEWS.ru

Бизнес-психолог Яна Лейкина поделилась советами, которые помогут сотрудникам вернуть продуктивность и настроиться на рабочий лад после длительных выходных. По ее словам, может помочь постановка краткосрочных целей, проведение мозговых штурмов и неформальное общения.

— Нужно ставить привлекательные и краткосрочные цели, — рассказала Лейкина NEWS.ru. — Есть компании, где цели ставят в конце года, но их необходимо актуализировать в определенный промежуток времени: до конца месяца, квартала, года.

По мнению Лейкиной, в первые рабочие дни важно обозначить перспективы, а также дать возможность пообщаться на личные темы для сближения коллектива. Кроме того, оживленная рабочая атмосфера может положительно повлиять на трудовую мотивацию. Также Лейкина не советует задерживаться на работе в первые дни после выходных.

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