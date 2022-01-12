В Новосибирске из-за коронавируса отменили два хоккейных матча

Решение о переносе игр приняла Континентальная хоккейная лига. Фото ХК "Сибирь"
В Новосибирске отменили два хоккейных матча из-за коронавируса. Решение о переносе игр приняла Континентальная хоккейная лига в связи с ростом заболеваемости ковидом в командах. По данным КХЛ на 12 января, коронавирус диагностировали у 124 хоккеистов.
— Друзья, из-за приостановки сезона в КХЛ матчи «Сибири» с «Амуром» (19 января) и «Адмиралом» (21 января) переносятся, — сообщатся в официальной группе ХК «Сибирь» Вконтакте.
Новые даты матчей пока что неизвестны. О них пообещали сообщить дополнительно.
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