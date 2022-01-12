«Дочку душили, а в меня брызнули из баллончика»: в Новосибирске школьник позвал на разборки с одноклассницей маму и сестру

Потасовка завязалась около школы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске ученик одной из школ в Октябрьском районе позвал на помощь родственников с перцовым баллончиком, чтобы разобраться со своей одноклассницей. Разборки у школьных ворот попали на камеру видеонаблюдения.

— В понедельник, 10 января, на мою дочь у школы напала компания людей, в которую входил ее одноклассник, его сестра, мама и несколько его друзей. У школы они ее окружили, стали ей угрожать, сестра одноклассника ее несколько раз толкнула, а его мама стала душить мою дочь, — рассказала блогеру Наталье Коробицыной мама пострадавшей школьницы. — Когда дочка в слезах позвонила мне и рассказала все это, я сразу туда прибежала. Они мне стали угрожать тогда, что подожгут мою машину и вообще вывезут нас в лес. А потом одноклассник дочери брызнул мне в лицо из перцового баллончика.

Женщина получила легкий ожог роговицы. У ее дочери, по ее словам, тоже остались синяки и психологическая травма. В полиции этот инцидент пока что никак не прокомментировали.

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