В Новосибирске пожарные спасли 7 жильцов из горящей девятиэтажки

Хозяйка квартиры, где произошло возгорание находится в больнице. Фото: региональное МЧС

В Кировском районе Новосибирска пожарные спасали 7 жильцов, когда устраняли пожар в девятиэтажки на улице Зорге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Из горящей квартиры дежурный караул спас женщину-пенсионерку, ее сразу доставили в больницу с отравлением угарным газом. Также из подъезда эвакуировали 6 жильцов дома, включая 2 детей, — рассказали в МЧС.

Возгорание устранили за 15 минут. Огонь повредил мебель и технику. Причина пожара будет установлена позже.

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