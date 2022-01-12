В Новосибирской области в 2021 году 18 ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье

За 2021 год свое жилье улучшило 200 сибиряков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской за 2021 год 18 ветеранов ВОВ получили жилье. А всего по региону более 200 жителей улучшили свои жилищные условия. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Мы стараемся максимально использовать все программы для оказания помощи в решении жилищного вопроса жителей региона. А для более эффективной реализации некоторых программы было решено комбинировать проекты по строительству и размещать в многоквартирных домах служебные квартиры вместе с жилыми помещениями для детей-сирот, — рассказал исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

За 2021 году жильем обеспечили 18 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 32,9 миллионов рублей. Также жилье получили 14 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. А еще свой жилищный вопрос решили 6 ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий. Одна из наиболее востребованных программ — «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». По ней молодым семьям предоставляются социальные выплаты в размере до 35% от расчетной стоимости жилья.

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