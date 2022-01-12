Прокуратура обязала мэрию Новосибирска сделать тротуары и установить светофоры

Прокуратура потребовала у властей установить светофоры и обустроить тротуары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор Калининского района Новосибирска обратился в суд с иском к городским властям, чтобы потребовать устранения недостатков при содержании дорог в районе.

— Исковые требования истца удовлетворены частично. Суд обязал Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска устранить недостатки при содержании и обустройстве автомобильных дорог в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, — сообщили в Калининском районном суде.

Так, властям необходимо будет установить пешеходный тротуар на участке от улицы Рекордный переулок до дома №66 на улице Фадеева, установить светофоры в районе дома №22 улицы Тайгинская, в районе дома №12, дома №10 и дома №5/1 на улице Рассветная, а также установить дорожный знак на пешеходном переходе в районе дома №44 на улице Ипподромская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.