«Росатом» выдал разрешение на строительство ЦКП СКИФ под Новосибирском

Оборудование для СКИФа будет изготавливаться параллельно со стройкой. Фото: Главгосэкспертиза России

«Росатом» разрешил строительство синхротрона СКИФ в поселке Кольцово Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦКП.

— Разрешение от «Росатома» мы должны были получить из-за особенности проекта. Сейчас мы готовим контракт с генподрядчиком АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». А на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Завершить их планируется в марте 2022 года, — рассказал директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

Оборудование для синхротрона изготавливается и отвечает за него Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). А уже весной 2022 года ученые рассчитывают получить первый электронный пучок проекта СКИФ в радиационно-защищенном зале института.

Напомним, что середине декабря Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство СКИФа. А она в свою очередь позволила начать разработку проекта строительно-монтажных работ, которые также одобрили с первого раза.

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