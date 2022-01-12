В Новосибирск после 30-ти градусных морозов придет резкое потепление

В город придет резкое потепление.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в пятницу, 14 января, обещают сильные морозы. В пригороде температура воздуха может опуститься ниже 30 градусов. Однако уже на следующий день в город придет резкое потепление.
— В субботу, 15 января, в Новосибирске будет пасмурно, но без осадков. На дорогах возможен гололед. Температура воздуха поднимется до -5…-7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщат Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Синоптики Яндекс.Погоды обещают в пятницу менее морозную погоду с температурой воздуха в районе -20…-25 градусов. А вот в субботу также прогнозируют потепление вплоть до -3 градусов.
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