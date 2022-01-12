Стала известна предварительная причина пожара под Новосибирском, где погибла бабушка с внуками

В пожаре погибла 46 летняя женщина и двое детей. Фото: СК РФ

Стала известна предварительная причина пожара в поселке Станционно-Ояшинский под Новосибирском, который унес жизни троих человек. Напомним, возгорание произошло в многоквартирном частном доме, где на тот момент находилась 46-летняя женщина и двое ее внуков 4 и 5 лет. Дети приехали в гости к своей бабушке. Троим взрослым детям сибирячки удалось спастись, поскольку в момент трагедии они были в школе.

— Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки. Ранее там производилась замена проводки до чердака, где по предварительным данным, и случилось замыкание и возгорание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи уже возбудили по факту произошедшего дело о причинении смерти по неосторожности по статье 105 УК РФ. Однако после прокурорской проверки было возбуждено еще одно дело: о халатности по статье 293 УК РФ. Выяснилось, что сибирячке был выдан пожарный извещатель, однако устанавливать его она не стала. А местные чиновники не проконтролировали это.

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