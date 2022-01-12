Следователи наградят подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском

Сейчас малышка находится в больнице. Фото: минздрав

Пятерых подростков из Новосибирской области, которые в Рождество спасли новорожденную девочку, брошенную в коробке у обочины дороги, хотят наградить. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

— Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, благодаря неравнодушию которых удалось спасти младенца, — пояснили в СКР. — Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам.

Подростков, спасших малышку, хотят наградить. Фото: предоставлено героями материала

Напомним, история малышки, которую в Рождество нашли в коробке на трассе возле новосибирского села Сосновка, поразила всю страну. Пятеро подростков случайно наткнулись на коробку, в которой лежала и тихонько пищала девочка. Сперва ребята подумали, что там щенки. Они оторопели, когда увидели, что на морозе оказался живой младенец. Один из спасителей — Ренат Литвинов — позвонил родителям: они и отвезли новорожденную в больницу. Сейчас супруги хотят удочерить девочку. Ранее врачи рассказали, что, скорее всего, мама малышки родила ее дома. Сейчас состояние девочки оценивают как удовлетворительное, недавно ее в больнице навестили сотрудники Следственного комитета. А после случившегося сразу же было возбуждено уголовное статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

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