В Новосибирской области за год смертность выросла на 10%

За 2021 год родилось на 596 малышей меньше, чем в 2020 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за 2021 год смертность выросла на 10% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.

— За 2020 год в области скончалось 42 692 человека. А в 2021 году на 10% больше — 47 200 человек, — рассказали в региональном ЗАГС.

Если смертность увеличилась, то рождаемость наоборот снизилась. И за 2021 год родилось на 596 малышей меньше, чем в 2020 году. Зато увеличилось число браков чуть больше, чем на 3 тысячи. А количество браков увеличило и количество разводов — на 954 развода больше, чем в 2020 году.

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