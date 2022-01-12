Чиновников поселка под Новосибирском, где в пожаре погибли бабушка и внуки, обвинили в халатности

В пожаре погибла бабушка с двумя внуками. Фото: ГУ МЧС по НСО

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после пожара в Новосибирской области, где погибла бабушка и двое внуков 4 и 5 лет. После проверки прокуратуры выяснилось, что в доме не был установлен пожарный извещатель, а местные чиновники не проконтролировали это.

— Проверка показала, что потерпевшей в 2020 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения выдан АДПИ (автономный дымовой пожарный извещатель) без GSM-модуля (не был установлен). Проверка установки и исправности в жилище АДПИ администрацией муниципального образования не проводилась, — пояснили в областной прокуратуре.

Материалы проверки ведомство передало в Следственный комитет, где уже было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Напомним, ранее после происшествия следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ.

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