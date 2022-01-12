Рейс из Новосибирска в Москву со 154 пассажирами задержали на 16 часов

Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за неисправности
Фото: Мария ЛЕНЦ
Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за неисправности, самолет должен был вылететь в 18:25 во вторник, 11 января. Тем не менее, в 10:44 на следующий день 154 пассажира улетели в Москву другим рейсом. Среди них 64 пассажира заселили в гостиницу на время ожидания.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров рейса Новосибирск — Москва, в целях проверки безопасности полетов уведомлен московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, — уточнили КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что рейс из Новосибирска в Нур-Султан задержали на 8 часов.
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