Новосибирцы создали петицию за выплату компенсации родителям детей на домашнем обучении

Новосибирцы добиваются выплат компенсации родителям, чьи дети находятся на домашнем обучении Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Активные родители Новосибирской области создали петицию с просьбой установить выплату компенсации родителям, чьи дети находятся на домашнем обучении. Об этом сообщает информационно-аналитический портал ЧС-ИНФО.

В Законе об образовании предусмотрена возможность выплаты таких компенсаций, но в Новосибирской области она еще не установлена.

— Эта выплата реализует конституционное право ребенка на бесплатное образование, наравне с теми детьми, которые посещают школу, так как Семейное образование не исключает материальных затрат на обучение ребенка, — объясняют авторы петиции, размещенной на сайте change.org.

Родители просят Законодательное Собрание и Правительство Новосибирской области принять региональный документ о выплате родителям (законным представителям), обучающим своих детей дома, компенсации в размере той, что перечисляется в школу на каждого ученика.

В Новосибирской области на 2020 — 2021 учебный год на домашнем обучении находится 1 451 ребенок.

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