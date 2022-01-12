15 человек за сутки умерли от коронавируса в Новосибирской области

Выздоровел за последние сутки 301 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 15 пациентов: пятеро мужчин в возрасте от 71 до 92 лет и десять женщин от 58 до 88 лет.

— Всего коронавирусом с начала эпидемии заразились 97 903 человека, за последние сутки их прибавилось 245. Также за последний день выздоровели 301 пациент — за все время пандемии их стало 68 474 человека, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 251 пациент, среди них 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 638 человек, в том числе 25 детей.

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