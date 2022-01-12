Рейсы из Новосибирска в города России: куда можно улететь, какие билеты станут дешевле

26 субсидируемых маршрутов из Новосибирска утверждены в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре минувшего года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило субсидируемые авиамаршруты. Два авиакомпании, S7 Airlines и «Ямал», будут выполнять такие перелеты из аэропорта Толмачево. Таким образом, билеты на некоторые рейсы из Новосибирска в города России станут дешевле.

— В перечень субсидируемых маршрутов включены 26 направлений. Самолетами компании S7 Airlines можно будет полететь в Анадырь, Барнаул, Братск, Волгоград, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург, Пермь, Самару, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфу и Ханты-Мансийск. «Ямал» будет осуществлять перевозки в Салехард и Новый Уренгой, — сообщили в пресс-службе Толмачево.

В ближайшее время начнется продажа билетов на эти рейсы по специальным тарифам.

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