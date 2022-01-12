Умерла Галина Целищева — известный диктор новосибирского телевидения. Фото: "Вести Новосибирск".

В среду, 12 января, стало известно о смерти Галины Целищевой — одного из первых дикторов новосибирского телевидения. Она ушла из жизни в возрасте 89 лет. 35 лет Галина Арсеньевна отдала профессии. Соболезнования родным и близким сибирячки выразил мэр города Анатолий Локоть.

— Это невосполнимая потеря для родных, близких Галины Арсеньевны, для новосибирцев. Галина Арсеньевна останется в памяти всех, кто знал ее, помнит ее сюжеты и программы, — говорится в тексте соболезнования.

35 лет Галина Целищева проработала на новосибирской студии телевидения. Эти годы она была ведущей информационных, развлекательных, политических передач, а также вела детские программы. Телезрители ценили и любили ее за искренность, обаяние и красоту. Известно, что Галина Арсеньевна была настоящим профессионалом своего дела, невероятно талантливой женщиной.

— Новосибирск потерял одного из своих ярких и талантливых горожан, — указано в тексте соболезнования.

Мэр пожелал близким Галины Арсеньевны сил и выдержки в столь тяжелый час.

Редакция КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родственникам Галины Целищевой.

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