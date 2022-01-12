В Новосибирской области смертность от COVID-19 увеличилась на 57 % в 2021 году

В ноябре 2021 года из-за COVID-19 умерли больше тысячи новосибирцев Фото: Иван МАКЕЕВ

В ноябре 2021 года из-за COVID-19 умерли 1071 новосибирцев, согласно сведениям Росстата о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Этот показатель вырос на 57,5% по отношению к ноябрю 2020 года, исходя из статистических данных.

Между тем, коронавирус стал дополнительной причиной смерти в 76 случаях. В ноябре 2020 года таких случаев было 188.

Всего в 10 случаях коронавирус послужил причиной смертельных осложнений, несмотря на то, что люди умирали не из-за этой болезни, а за тот же период 2020 года смертельных осложнений было в 9 раз больше.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 39-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области.

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