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Общество12 января 2022 6:45

На сибирячку, не платившую алименты четверым детям, завели уголовное дело

У горе-матери забрали ребятишек, а она, судя по всему, рада этому
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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На сибирячку, не платившую алименты четверым детям, завели уголовное дело.

На сибирячку, не платившую алименты четверым детям, завели уголовное дело.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ордынского района родила четверых детей. Только вот воспитанием ребят заниматься не захотела. За неисполнение материнских обязанностей ее лишили родительских прав, а детей отправили в специальный центр. Не смотря на материнское безразличие, ребятишки скучали по ней и ждали звонка. Та позвонила. Только вот один раз, и то по настоянию судебных приставов и просьбе воспитателя. Кроме того, мать-кукушка не платила детям алименты. В итоге на нее завели уголовное дело.

— Ранее 38-летнюю гражданку привлекали за административное правонарушение по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ее арестовывали на 10 суток. Но и это не повлияло на многодетную мать. Однажды на допросе та сказала, что планирует устроиться на работу, восстановить родительские права, забрать детей. Но после она исчезла, в отделении судебных приставов больше не появлялась. Ее нашли и принудительно доставили туда. Она заявила, что алименты не платила намеренно, — говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

На горе-мамашу завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Районный суд уже огласил приговор сибирячке — 8 месяцев исправительных работ. Однако, судя по прошлому опыту, вряд ли это заставит женщину полюбить своих детей и начать заботиться о них.

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