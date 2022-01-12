Станцию «Спортивная» в Новосибирске достроят за 631 миллион рублей

Станцию должны запустить уже к сентябрю 2022 года Фото: Даба ДАБАЕВ

Власти Новосибирска заключили контракт на 631,2 миллиона рублей на завершающий этап строительства станции метро «Спортивная» возле нового ЛДС на левом берегу. Информация появилась на портале госзакупок 11 января 2022 года.

Аукцион выиграла компания ООО «СпецТрансСтрой». Подрядчику надлежит выполнить реконструкцию напольных комплексов автоматики и телемеханики управления движением поездов, обеспечить электроснабжение контактного рельса и отремонтировать здание тягово-понизительной подстанции.

Строительство должно завершиться до 30 июня 2022 года, а станцию запустят уже к сентябрю 2022 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирске на стройплощадке ЛДС начали подготовку к внутренней отделке помещений.

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