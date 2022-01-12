Курьеров «Самоката» отстранили от работы из-за драки в Новосибирске

Массовая драка шокировала очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Драка между курьерами «Самоката» и парнями в черном произошла в Рождество на улице Фадеева в Новосибирске: доставщики дрались с парнями в черном. На запрос КП-Новосибирск в пресс-службе онлайн-ритейлера прокомментировали ситуацию: там объяснили, что на курьера напали, а потом к нему на помощь бросились его коллеги.

— Группа молодых людей напала на автокурьера-партнера Самоката из-за недопонимания на дороге. На помощь коллеге прибыли другие курьеры-партнеры сервиса, что было запечатлено очевидцами на видео. На данный момент все участники драки установлены и временно отстранены партнерами сервиса от доставки заказов в Самокате до полного выяснения обстоятельств, — уточнили в пресс-службе.

В «Самокате» уже поговорили со всеми курьерами и объяснили, как вести себя в подобной ситуации, а также создали рабочую группу для разрешения конфликта. В пресс-службе уточнили, что для курьеров действует так называемая Линия заботы, на которой отвечают на телефонный звонок в течение 12 секунд, а в чате — примерно за 2-5 минут, чтобы оперативно решать проблемы курьеров.

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