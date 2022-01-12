В Новосибирске неизвестный водитель сбил маму и малыша на санках. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду утром, 12 января, в Новосибирске неизвестный водитель на неустановленной машине сбил девушку с ребенком. Авария произошла во дворе дома № 40 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Известно, что молодая мама везла малыша 2021 года рождения в санках.

— После наезда водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Предварительно, мама 2001 года рождения получила перелом ноги, ее госпитализировали. Малыша тоже доставили в больницу для осмотра, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сейчас водителя, сбившего маму с малышом, ищут. В полиции просят откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по номерам: 232 2351 или 232 2321.

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