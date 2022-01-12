Под Новосибирском произошло два землетрясения

Под Новосибирском зафиксированы два землетрясения

Землетрясения в 3,5 балла зафиксировали ночью с 11 на 12 января в половине двенадцатого и в три ночи за 100 километрах от Новосибирска. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясения произошли в 23:32 и 03:09 по местному времени в 22 и 23 километрах восточнее Искитима. Магнитуда толчков — 3,1, — сообщается в уведомлении. Такие толчки ощущаются как небольшие потряхивания.

Эпицентр расположен недалеко от Новосибирска. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр находится в 100 километрах от Новосибирска, рядом расположены река Бердь, Легостаевский заказник и Колыванский угольный разрез.

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