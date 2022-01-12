В 2021 году на пожарах погибли 58 новосибирцев

Число жертв пожаров в Новосибирске выросло по сравнению с прошлым годом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2021 году на территории города произошло 2868 пожаров, в них погибли 58 человек. Об этом сообщили во вторник, 11 января, в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска.
Несмотря на то, что по сравнению с 2020 годом количество пожаров уменьшилось (в прошлом году их было 3040), число жертв увеличилось, в прошлом году погибших было 56. Травмы от огня получили 136 человек.
— По данным статистики, на территории Новосибирска в прошедшем году по причине неосторожного обращения с огнем произошло 2092 пожара (73 % от общего количества), в том числе каждый десятый пожар — 200 пожаров — при курении, — сообщают в департаменте мэрии.
Среди основных причин пожаров за год также выделили нарушение правил устройства и эксплуатации электрических приборов и печей.
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