Пьяный водитель Subaru в Новосибирске протаранил 7 автомобилей на парковке

Устроил «паровозик» из автомобилей. Фото: АСТ-54

В Заельцовском районе, во дворе на пересечении Кропоткина и Ипподромской, в ночь на 12 января пьяный водитель разгромил парковку. Он ездил вперед-назад, врезаясь в припаркованные автомобили. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

— Во дворе дома на Кропоткина, 269, пьяный водитель кроссовера Subaru Forester врезался в припаркованные автомобили, в результате чего повреждения получили 7 транспортных средств, — рассказали подписчики сообщества.

Зеленая Subaru получила серьезные повреждения

Люди пытались разбить стекло, чтобы вытащить обезумевшего водителя, но он ездил взад-вперед, круша все на своем пути. Очевидцы, выглядывающие из окон, не смогли придумать способ успокоить пьяного шумахера, и продолжали беспомощно смотреть, как их машины превращаются в груду металлолома.

«Только не заводись», — так кричали соседи, пытаясь остановить происходящее. После гротескного ДТП приехали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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