Врачи рассказали о травмах новосибирца, пытавшегося покончить с собой на улице Аникина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи рассказали о состоянии и травмах новосибирца, пытавшегося покончить с собой на улице Аникина, 16. Ранее сообщалось, что парня без одежды нашли в сугробе под окнами высотки.

— Ему диагностировали тяжелую сочетанную травму. Состояние тяжелое, — сообщил на пресс-конференции главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

При этом медик не назвал возраст пострадавшего, сославшись на врачебную тайну.

Ранее в Минздраве Новосибирской области КП-Новосибирск сообщали, что состояние парня тяжелое, но стабильное.

Напомним, раздетого новосибирца заметили в сугробе прохожие. Они укрыли парня одеялом и вызвали ему реанимацию.

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