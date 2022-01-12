Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 12 января 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 12 января 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Также движение затруднено по улице Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят автомобилисты на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Заторы наблюдаются на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Блюхера. Движение по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского тоже затруднено.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Также в пробке стоят водители на улице Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 12 января, достиг 6 баллов.

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