В Новосибирске подросток надругался над 7-летним мальчиком.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жуткий случай произошел на улице Толбухина в Новосибирске. Там, днем 10 января, неизвестный подросток, на вид 11-12 лет, надругался над 7-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Все произошло в гаражах. После случившегося ребенка увезли в больницу с травмой, — уточнил КП-Новосибирск источник.
По данным источника, в месте, где произошло ЧП, не было видеонаблюдения. Пострадавший ребенок пока не может опознать насильника.
По факту случившегося проводится проверка.
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