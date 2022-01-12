В Новосибирске подросток надругался над 7-летним мальчиком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай произошел на улице Толбухина в Новосибирске. Там, днем 10 января, неизвестный подросток, на вид 11-12 лет, надругался над 7-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Все произошло в гаражах. После случившегося ребенка увезли в больницу с травмой, — уточнил КП-Новосибирск источник.

По данным источника, в месте, где произошло ЧП, не было видеонаблюдения. Пострадавший ребенок пока не может опознать насильника.

По факту случившегося проводится проверка.

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