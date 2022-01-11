В Новосибирской области пенсионер покончил с собой после смерти жены

Мужчина покончил с собой после недавней смерти жены. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Купинском районе Новосибирской области мужчина покончил с собой после недавней смерти жены. Трагедия произошла в субботу, 8 января.

— Тело 61-летнего сибиряка нашла в постройке на его участке его внучка. Выяснилось, что мужчина покончил с собой. Ранее он уже высказывал подобные намерения после смерти жены, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В деталях произошедшего будет разбираться полиция.

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