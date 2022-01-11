В Новосибирской области мужчина выстрелил знакомому в глаз

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Коченевском районе Новосибирской области ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой. Один из сибиряков попал в больницу с серьезной травмой.

— Вечером в субботу, 8 января, в районе станции Дупленской между двумя мужчинами произошла ссора. Ругались сибиряки на территории участка одного из них, и в какой-то момент, конфликт перерос в драку, во время которой хозяин дома выстрелил другому в глаз из ружья, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с проникающим ранением правого глаза. А в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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