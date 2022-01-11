В Новосибирск придут морозы до -34 градусов

В Новосибирск на этой недели придут морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск на этой недели придут морозы. По прогнозам синоптиков, в определенные дни температура воздуха может опуститься ниже 30 градусов мороза.

— В пятницу, 14 января, в Новосибирской области ожидаются морозы от -29 до -34 градусов при прояснениях, при облачности возможно потепление до -22…-27 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Осадков в этот день не ожидается, местами возможен гололед. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до -13 метров в секунду.

В целом на остаток недели в Новосибирской области синоптики обещают температуру в среднем в районе -20…-26 градусов. В среду, 12 января, возможен небольшой снег, остальные дни недели обещают быть ясными.

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